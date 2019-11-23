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Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку 

Lenta.ru 7 часов назад
Директор Государственного архива Хмельницкой области (Украина) Владимир Байдич привязал собаку к машине и проехался по селу Кузьмин. Видеозапись опубликована на странице организации UAnimals в Facebook.
«Байдича пытаются всячески отмазать. Раздаются даже мягкие формулировки о том, что "собачка просто бежала за машиной"», — говорится в подписи к видео.
Свой поступок чиновник объяснил тем, что животное укусило его мать, пишет «Страна.ua». Отмечается, что собака жива и находится под присмотром ветеринаров.
В отношении Байдича возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске Амурской области местный житель выгуливал привязанную к машине собаку на проезжей части, не выходя из автомобиля. Очевидцы сняли «прогулку» на видео. На опубликованных кадрах видно, что машина едет в левой полосе на высокой скорости. Хромающей собаке, привязанной со стороны пассажирского сиденья, приходится догонять автомобиль.
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Теги:
Происшествия , Видео
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