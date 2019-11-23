Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машине собаку

Директор Государственного архива Хмельницкой области ( Украина ) Владимир Байдич привязал собаку к машине и проехался по селу Кузьмин. Видеозапись опубликована на странице организации UAnimals в Facebook

«Байдича пытаются всячески отмазать. Раздаются даже мягкие формулировки о том, что "собачка просто бежала за машиной"», — говорится в подписи к видео.

Свой поступок чиновник объяснил тем, что животное укусило его мать, пишет «Страна.ua». Отмечается, что собака жива и находится под присмотром ветеринаров.

В отношении Байдича возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске Амурской области местный житель выгуливал привязанную к машине собаку на проезжей части, не выходя из автомобиля. Очевидцы сняли «прогулку» на видео. На опубликованных кадрах видно, что машина едет в левой полосе на высокой скорости. Хромающей собаке, привязанной со стороны пассажирского сиденья, приходится догонять автомобиль.