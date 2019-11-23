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Зоозащитница с ножом накинулась на женщину в мехах 

News.ru
Зоозащитница с ножом накинулась на женщину в мехах
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press
Защитница животных в американском Кливленде (штат Огайо) напала на няню с детьми в церкви, которая в мехах пришла на занятия в хоре. Пострадавшая получила три ножевых ранения, выжила, но до сих пор находится в больнице.
Нападавшая, 35-летняя Мередит Лоуэлл, была задержана на месте свидетелем ещё до прибытия полиции, сообщает Metro.co.uk.
Издание отмечает, что Лоуэлл и раньше нападала на людей в мехах. Так, в 2018 году зоозащитница с ножом атаковала женщину, которой смогла порезать куртку с капюшоном из искусственного меха. В 2012 году к Лоуэлл приходила полиция после её записи в соцсети о найме киллера для убийства людей, которые носят меха.
Ранее News.ru сообщал, что Лондонская Неделя моды впервые пройдёт без показа единого мехового изделия — таково требование Британского совета моды. Начиная с сентября 2018 года дизайнерам разрешено демонстрировать исключительно искусственную одежду. Официального запрета на использование меха добились зоозащитники, которые неоднократно выходили на митинги протеста.
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Теги:
Происшествия , Криминал
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