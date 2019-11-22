Зоозащитница напала на женщину в мехах в церкви

Зоозащитница напала с ножом на женщину в мехах в церкви

США защитница животных атаковала женщину в мехах, которая пришла в церковь с детьми. Об этом пишет Metro.co.uk.

Предполагается, что она нанесла три удара ножом в живот и в руку женщине, которая, как она думала, носила настоящие меха.

Потерпевшей оказалась няня, которая пришла вместе с детьми в церковь. После этого ее госпитализировали.

По данным полиции, зоозащитника и раньше нападала на людей в мехах. В 2018 году она даже проходила по делу за аналогичное нападение на человека с капюшоном с искусственным мехом. Она попыталась изрезать женщину ножом, но повредила только куртку.

А в марте 2012 года она была задержана после того, как опубликовала в Facebook, что она хочет нанять киллера, чтобы убивать носящих мех.