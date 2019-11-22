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Зоозащитница напала с ножом на женщину в мехах в церкви 

Газета.Ru 21 минуту назад
Зоозащитница напала на женщину в мехах в церкви
Фото: depositphotos.com
В США защитница животных атаковала женщину в мехах, которая пришла в церковь с детьми. Об этом пишет Metro.co.uk.
Предполагается, что она нанесла три удара ножом в живот и в руку женщине, которая, как она думала, носила настоящие меха.
Потерпевшей оказалась няня, которая пришла вместе с детьми в церковь. После этого ее госпитализировали.
По данным полиции, зоозащитника и раньше нападала на людей в мехах. В 2018 году она даже проходила по делу за аналогичное нападение на человека с капюшоном с искусственным мехом. Она попыталась изрезать женщину ножом, но повредила только куртку.
А в марте 2012 года она была задержана после того, как опубликовала в Facebook, что она хочет нанять киллера, чтобы убивать носящих мех.
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Теги:
Происшествия , В мире , США
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