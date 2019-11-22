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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии 

Lenta.ru 3 часа назад
Найден еще один возможный участник казни в Сирии
Фото: кадр видео
Один из предполагаемых участников расправы над сирийским военнослужащим живет в Брянске и занимается патриотическим воспитанием молодежи. Об этом сообщает газета «Фонтанка».
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, опубликованном в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске. В республику боец с позывным Джамбо отправился в 2017 году чартерным рейсом авиакомпании Cham Wings Airlines.
Названа личность второго участника расправы в Сирии
Во время телефонного разговора Руслан отрицал свое участие в вооруженном конфликте в Сирии. Он заявил, что последний раз покидал Россию в 2013 году, когда ездил на Украину к друзьям. На вопрос о том, знает ли он, что пассажир с такими же паспортными данными, как у него, зарегистрировался на рейс в Сирию, собеседник издания удивился и сказал, что его загранпаспорт чист.
«Если вылетать, то это же через таможню? Я, что, маленький ребенок, вылетать без таможни? Может, однофамилец?» — спросил Руслан.
Он также рассказал, что в Брянске выступает волонтером в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина и занимается там военно-патриотическим воспитанием молодежи на безвозмездной основе.
«Зарплату не получаем. Ну детвора же, по 12 лет. У них, например, не хватает педагогов. Подумаешь, постоять три часа, пока они полосу препятствий не преодолеют», — отметил он.
Также в сети обнаружены фотографии Руслана в казачьей форме, где он запечатлен на соревнованиях с участием детей.
В конце разговора мужчина попросил прислать фотографию из Сирии, по которой его нашли журналисты. В обмен Руслан должен был выслать последние цифры номера своего паспорта, чтобы опровергнуть данные о его участии в конфликте. Однако позже в переписке с журналистами мужчина сообщил, что «жена куда-то дела» документ. Также Руслан не стал противиться личной встрече с корреспондентами издания в Брянске.
Ранее 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с видеозаписью расправы над сирийским военным и шокированы увиденным.
«Это действительно шокирующая информация», — подчеркнул он.
20 ноября «Новая газета» сообщила, что несколько бойцов ЧВК Вагнера казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада. На опубликованных кадрах видно, как несколько человек в неформальном обмундировании бьют кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. Избивающие говорят на русском без акцента, играет песня со словами «снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать». По информации арабских СМИ, погибшим сирийцем оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, известный также как Хаммади Таха Аль-Бута.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.
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Теги:
Происшествия , Башар Асад , Дмитрий Песков , Омар аль-Башир , Брянск , Сирия , Чеченская Республика
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