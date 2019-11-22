Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
В мире
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину
Армия
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
Армия
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
В мире

Дом журналиста атаковал баран 

Lenta.ru 56 минут назад
Дом журналиста атаковал баран
Фото: РИА Новости
Журналист британской телерадиокомпании «Би-би-си» Квентин Райнер (Quentin Rayner) заметил у своего дома барана, который успел разбить стеклянную раздвижную дверь и потоптаться на лужайке. Об этом ведущий сообщил в своем Twitter-аккаунте.
По словам 58-летнего Райнера, он услышал шум и увидел разбитые окна у выхода во двор дома. Сначала мужчина подумал, что его владения атаковали вандалы или все дело в морозной погоде.
Как сообщается на сайте «Би-би-си», только через некоторое время журналист заметил, как животное жует растения в горшках и «пытается пободаться со своим собственным отражением».
«Сказать, что я был шокирован — это ничего не сказать. Баран просто лежал у нас в саду», — добавил он.
Дом Райнера находится в городе Саусвэлл графства Ноттингемшир. Мужчина вызвал полицию, которая забрала барана и передала его владельцу. Он также обратился в страховую компанию, постаравшись объяснить произошедшее и не вызвать смеха на другом конце провода.
В сентябре коллега Райнера пострадал от злого барана во время съемок. Оператор «Би-би-си» получил удар в паховую область, скрючился от боли и упал на газон вместе с видеокамерой. На него напал камерунский баран по кличке Сесил.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Последние новости
Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов
Комментарии 
Теги:
Происшествия , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне 35
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину 28
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто 9
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала 87
В Каталонии замаячил солсберецкий шпиль
В Каталонии замаячил солсберецкий шпиль
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение