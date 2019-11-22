Дом журналиста атаковал баран

Журналист британской телерадиокомпании «Би-би-си» Квентин Райнер (Quentin Rayner) заметил у своего дома барана, который успел разбить стеклянную раздвижную дверь и потоптаться на лужайке. Об этом ведущий сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам 58-летнего Райнера, он услышал шум и увидел разбитые окна у выхода во двор дома. Сначала мужчина подумал, что его владения атаковали вандалы или все дело в морозной погоде.

Как сообщается на сайте «Би-би-си», только через некоторое время журналист заметил, как животное жует растения в горшках и «пытается пободаться со своим собственным отражением».

«Сказать, что я был шокирован — это ничего не сказать. Баран просто лежал у нас в саду», — добавил он.

Дом Райнера находится в городе Саусвэлл графства Ноттингемшир. Мужчина вызвал полицию, которая забрала барана и передала его владельцу. Он также обратился в страховую компанию, постаравшись объяснить произошедшее и не вызвать смеха на другом конце провода.

В сентябре коллега Райнера пострадал от злого барана во время съемок. Оператор «Би-би-си» получил удар в паховую область, скрючился от боли и упал на газон вместе с видеокамерой. На него напал камерунский баран по кличке Сесил.