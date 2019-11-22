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Собака лизнула хозяина и довела его до мучительной смерти 

Lenta.ru 1 час назад
Собака лизнула хозяина и довела его до ужасной смерти
Фото: РИА Новости
Болезнетворные бактерии, которые содержались в слюне домашней собаки, привели к гибели 63-летнего мужчины. Об этом сообщает издание Unilad со ссылкой на публикацию в научном журнале European Journal of Case Reports in Internal Medicine.
European Journal of Case Reports in Internal Medicine
Пациент поступил в больницу в немецком городе Бремен с симптомами, напоминающими грипп. Вскоре к повышенной температуре и затрудненному дыханию добавился сепсис.
Причиной оказалось заражение бактериями Capnocytophaga canimorsus, которые встречаются в слюне собак и могут попасть в организм человека после укуса или в случае плотного контакта с инфицированным животным. По всей видимости, питомец мужчины занес их, когда лизнул хозяина.
В течение следующих четырех дней состояние пациента значительно ухудшилось. Его лицо покрыла сыпь, на ногах появились кровоподтеки, его мучила нейропатическая боль. Затем у мужчины стали отказывать органы и остановилось сердце.
Пациента удалось реанимировать, однако в его легких развилась грибковая инфекция, вызвавшая пневмонию. Он заразился метициллинрезистентным золотистым стафилококком, на теле появились язвы, началась гангрена, а затем отек мозга.
Спустя 16 дней после госпитализации родственники приняли решение отключить мужчину от аппарата жизнеобеспечения, после чего он умер.
В 2018 году сообщалось, что 48-летний житель американского города Вест-Бенд, штат Висконсин, остался без рук и ног из-за бактерий рода Capnocytophaga, которые занесла его собака. Несмотря на это, он отказался с ней расставаться.
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