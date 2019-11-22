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В Новороссийске ветер выбросил на проезжую часть 12-летнюю девочку 

Вести.Ru + ещё 3 36 минут назад
Девочку ветром выбросило на дорогу на Кубани
Фото: Вести.Ru
В настоящее время ребенок госпитализирован.
Об инциденте сообщается на официальной странице скорой помощи Новороссийска в Instagram. 12-летнюю девочку доставили в городскую больницу.
Кроме того, в сообщении отмечается, что из-за сильного ветра пострадали другие местные жители. Например, 81-летний пенсионер упал во дворе своего дома и сильно ударился позвоночником. 62-летняя женщина также упала и была травмирована.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра, достигающего 38 метров в секунду. 22 ноября, в пятницу, в школах были отменены занятия. По прогнозам синоптиков, ветер стихнет лишь в начале следующей недели.
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Теги:
Происшествия , Новороссийск
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