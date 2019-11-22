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Российского инвалида-колясочника приговорили к 11 годам колонии и отпустили 

Lenta.ru 36 минут назад
Колясочника приговорили к 11 годам и отпустили
Фото: страница Амира Гилязова в Facebook
Центральный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Челябинска и инвалида I группы Амира Гилязова за участие в террористической организации, вербовке в нее людей и публичных призывах к терроризму, но освободил осужденного от наказания. Об этом сообщает издание Znak.
Такое решение было принято в связи с наличием у мужчины синдрома Дюшенна на основании статьи 81 УК РФ («Освобождение от наказания в виде лишения свободы в связи с наличием заболевания, препятствующего нахождению осужденного в исправительной колонии»).
Вместе с тем, Гилязов понесет наказание — суд запретил ему три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, поскольку он является сторонником запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Прокурор просил суд запретить Гилязову вести группы в соцсетях сроком на 40 лет, а также отправить в колонию на 12 лет.
По данным управления ФСБ по Челябинской области, подсудимый вел преступную деятельность по вовлечению в «Хизб ут-Тахрир» новых адептов, распространял в интернете идеи, основанные на доктрине непременного построения Халифата, а также оправдывал терроризм.
Синдром Дюшенна — генетическое заболевание, вызывающее ослабление мышц всего тела. Гилязов с детства прикован к инвалидной коляске. Его задержали в осенью 2018 года и отправили в СИЗО.
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Комментарии5 
Теги:
Происшествия , Хизб-ут-Тахрир , ФСИН , Челябинск
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