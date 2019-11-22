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Чебоксарский мужчина 17 лет прожил с иголкой в животе 

Rambler News Service + ещё 3 5 часов назад
Чебоксарский мужчина 17 лет прожил с иголкой в животе
Фото: Департамент здравоохранения города Москвы
Предприниматель из Чебоксар Николай Паков прожил 17 лет с иголкой в животе, ее забыли врачи после удаления аппендикса в 2002 году. После этого мужчина постоянно испытывал боль и неприятные ощущения, но обнаружить иглу смогли только недавно, сообщает НТВ.
«Ему ставили гастрит, панкреатит и другие диагнозы, но ни один из них не был верным. Оказалось, что достаточно было отправить пациента на рентген. Увидев на снимке изогнутую тень медицинской иглы, Николай не поверил своим глазам», — отмечает телеканал.
В рамках одной из передач Паков рассказал, что намерен добиться компенсации от врачей, которые допустили ошибку 17 лет назад. По мнению юристов, доказать, что врачи в 2002 году совершили ошибку, оставив в животе человека медицинскую иглу — задача осуществимая.
Паков также добавил, что иглу ему впоследствии успешно удалили, но он понес убытки, покупая ненужные ему лекарства, а беспокойства по поводу состояния здоровья заставили его изрядно понервничать. Поэтому он и намерен судиться с врачами.
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Теги:
Происшествия , НТВ , Чебоксары
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