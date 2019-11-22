Криминальный авторитет погиб в перестрелке в Сухуме

Криминальный авторитет погиб во время перестрелки в Сухуме

Ещё четыре человека получили ранения.

По предварительным данным, огонь открыли трое неизвестных в масках. Они подъехали к месту преступления на машине и атаковали граждан, сидевших за одним из столиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МВД Абхазии. Пострадавших, в том числе и девушку-официантку, доставили в больницу. Местные силовики объявили план-перехват.

Через час после инцидента горящий автомобиль преступников обнаружили в районе Сухумского железнодорожного депо.

Ранее News.ru сообщал, что в Красноярском крае бойцы СОБРа задержали криминального авторитета, известного как «Костя Канский». На мужчину 1965 года рождения завели уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Настоящее имя фигуранта не сообщается.