В Австрии украли 20 тонн шоколада

Неизвестный украл 20 тонн шоколада в Австрии

Австрии неизвестный украл почти 20 тонн шоколада Milka стоимостью €50 тысяч, который нужно было перевезти в Бельгию

Фабрика обратилась к местной компании-перевозчику, а та передала заказ грузовой компании из Венгрии , которая в свою очередь отдала его чешской фирме. Поэтому когда на фабрику в Блуденце прибыл автомобиль с номерами Чехии, у работников предприятия не возникло подозрений. Они загрузили шоколад в фуру, сообщает DPA.

В Бельгии груз так и не появился, после чего было начато расследование. Полицейские выяснили, что неизвестный предоставил поддельные документы для получения шоколада, номерные знаки тягача не соответствовали указанным в бумагах, а номера полуприцепа числятся как украденные.

Ранее News.ru писал, что во Всемирный день шоколада неизвестный пытался вынести из магазина «Пятёрочка» 46 плиток этого лакомства. Его задержали и передали правоохранителям.