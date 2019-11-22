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Неизвестный украл 20 тонн шоколада в Австрии 

News.ru 2 часа назад
В Австрии украли 20 тонн шоколада
Фото: РИА Новости
В Австрии неизвестный украл почти 20 тонн шоколада Milka стоимостью €50 тысяч, который нужно было перевезти в Бельгию.
Фабрика обратилась к местной компании-перевозчику, а та передала заказ грузовой компании из Венгрии, которая в свою очередь отдала его чешской фирме. Поэтому когда на фабрику в Блуденце прибыл автомобиль с номерами Чехии, у работников предприятия не возникло подозрений. Они загрузили шоколад в фуру, сообщает DPA.
В Бельгии груз так и не появился, после чего было начато расследование. Полицейские выяснили, что неизвестный предоставил поддельные документы для получения шоколада, номерные знаки тягача не соответствовали указанным в бумагах, а номера полуприцепа числятся как украденные.
Ранее News.ru писал, что во Всемирный день шоколада неизвестный пытался вынести из магазина «Пятёрочка» 46 плиток этого лакомства. Его задержали и передали правоохранителям.
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Теги:
Происшествия , ИА DPA , Австрия , Бельгия , Венгрия
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