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Происшествия

В МЧС предупредили о штормовом ветре в Крыму 

RT на русском 27 минут назад
В МЧС предупредили о штормовом ветре в Крыму
Фото: РИА Новости
В ГУ МЧС по Крыму сообщили о штормовом ветре до 27 метров в секунду, который ожидается на востоке Крыма в ночь на 23 ноября, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 23 ноября в восточных районах Крыма сохранится очень сильный северо-восточный ветер, 22-27 метров в секунду», — отметили в пресс-службе.
В региональном МЧС также предупредили, что при сильном ветре необходимо плотно закрывать окна домов. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.
Ранее Newinform сообщал, что МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение из-за усиливающегося ветра.
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Теги:
Происшествия , Погода , МЧС , Крыминформ , Республика Крым
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