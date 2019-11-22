100 ударов табуретом: россиянка умерла после побоев

100 ударов битой и табуретом: женщина умерла после побоев

Заринске Алтайского края 28-летний мужчина нанес супруге 100 ударов табуретом и резиновой битой и лег спать. Наутро он обнаружил, что жена скончалась.

Как сообщает СУ СК России по Алтайскому краю, муж и жена распивали алкогольные напитки в компании друзей. Мужчина попросил супругу не злоупотреблять, но она ослушалась, из-за чего между ними возник конфликт, переросший в избиение.

Следователи выяснили, что обвиняемый в течение нескольких часов бил свою жертву, нанеся ей более 100 ударов, в том числе резиновой битой и табуретом. После этого он лег спать, а проснувшись утром, увидел, что жена не подает признаков жизни.

На допросе мужчина признал свою вину, объяснив избиение тем, что был зол на супругу.

Уголовное дело возбуждено по статье п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, с применением предметов, используемых в качестве оружия). В региональном следственном управлении объяснили «Медиазоне», что экспертиза установила, что смерть женщины наступила не от нанесенных травм, а «от другого».