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Суд назначил экс-учителю из Тамбовской области штраф за избиение школьника 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Избившая мальчика учительница отделалась штрафом
Фото: depositphotos.com
Суд назначил бывшей учительнице школы в Тамбовской области штраф в размере 40 тыс. рублей, признав ее виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетним школьником, сообщается в пятницу на официальном сайте СК России.
"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летней женщине — бывшему учителю одной из школ Рассказовского района [Тамбовской области]. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним"). Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Как установлено в суде, во время урока английского языка в пятом классе учитель ударила 11-летнего школьника головой о столешницу парты за низкий уровень знаний предмета, а также несколько раз нанесла удары по голове ребенка учебным пособием. Преподавателя уволили из школы.
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Теги:
Происшествия , Тамбовская Область
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