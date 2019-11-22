Из глаза россиянина вытащили большого червя

Из глаза россиянина вытащили трехсантиметрового червя

Московской области. В подмосковном Ступино врачи обнаружили в глазу 40-летнего мужчины трехсантиметрового червя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав

Мужчина обратился к медикам с жалобами на зуд, покраснение и ощущение движения в глазу. В ходе осмотра выяснилось, что пациент страдает паразитарным заболеванием дирофиляриоз, и в его глазу живет трехсантиметровый червь. Врачи благополучно извлекли паразита из зрительного органа.

По словам пациента, во время отдыха на Шри-Ланке его укусил комар. Предположительно, это и стало причиной заражения.