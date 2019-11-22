Из глаза россиянина вытащили большого червя

В подмосковном Ступино врачи обнаружили в глазу 40-летнего мужчины трехсантиметрового червя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.
Мужчина обратился к медикам с жалобами на зуд, покраснение и ощущение движения в глазу. В ходе осмотра выяснилось, что пациент страдает паразитарным заболеванием дирофиляриоз, и в его глазу живет трехсантиметровый червь. Врачи благополучно извлекли паразита из зрительного органа.
По словам пациента, во время отдыха на Шри-Ланке его укусил комар. Предположительно, это и стало причиной заражения.
«Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофиляриозом в странах, для которых это заболевание не совсем характерно», — отметил главный врач Ступинской центральной районной клинической больницы Александр Дружинин.