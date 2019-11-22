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Происшествия

В Коми мужчина попытался открыть огонь по полицейским прямо в отделе 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Россиянин открыл огонь по полицейским в отделе
Фото: РИА Новости
Злоумышленнику не удалось этого сделать, так как у пистолета заклинил затвор.
Следственное управление СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося выстрелить в полицейского. Ему вменяют статью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета России.
По данным следствия, в четверг, 21 ноября, в отделение полиции был доставлен мужчина. Заявление против 34-летнего жителя Сыктывкара написала мать его бывшей супруги. Она сообщила, что подозреваемый вступил в конфликт с ее дочерью и угрожал ей, а также всем членам ее семьи.
«При проведении личного досмотра в помещении отдела полиции, фигурант внезапно выхватил из сумочки заряженный пистолет ТТ и направил его на сотрудника полиции, сообщив, что откроет стрельбу», — говорится в сообщении.
Однако привести свою угрозу в действие мужчина не смог — у пистолета заклинил затвор, а сам подозреваемый был обезврежен полицейскими. У него изъяли пистолет ТТ, 22 боевых патрона, кастет и штык-нож.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.
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Теги:
Происшествия , СКР , Республика Коми
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