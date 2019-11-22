Россиянин открыл огонь по полицейским в отделе

В Коми мужчина попытался открыть огонь по полицейским прямо в отделе

Злоумышленнику не удалось этого сделать, так как у пистолета заклинил затвор.

Следственное управление СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося выстрелить в полицейского. Ему вменяют статью 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом сообщается на сайте СУ Следственного комитета России.

По данным следствия, в четверг, 21 ноября, в отделение полиции был доставлен мужчина. Заявление против 34-летнего жителя Сыктывкара написала мать его бывшей супруги. Она сообщила, что подозреваемый вступил в конфликт с ее дочерью и угрожал ей, а также всем членам ее семьи.

«При проведении личного досмотра в помещении отдела полиции, фигурант внезапно выхватил из сумочки заряженный пистолет ТТ и направил его на сотрудника полиции, сообщив, что откроет стрельбу», — говорится в сообщении.

Однако привести свою угрозу в действие мужчина не смог — у пистолета заклинил затвор, а сам подозреваемый был обезврежен полицейскими. У него изъяли пистолет ТТ, 22 боевых патрона, кастет и штык-нож.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.