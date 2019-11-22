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Происшествия

Мужчина ограбил банк и попросил поймать себя 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина ограбил банк и попросил поймать себя
Фото: РИА Новости
Житель американского города Бока-Ратон, штат Флорида, ограбил банк и оставил кассиру записку с надписью: «Надеюсь, меня поймают». Об этом сообщает сайт Newsweek.
18 ноября 73-летний Сэнди Хокинс (Sandy Hawkins) пришел в отделение банка Wells Fargo. Он подошел к кассиру и потребовал выдать ему 1,1 тысячу долларов (70 тысяч рублей). Когда кассир попросил дебетовую карту клиента, Хокинс сказал ему: «Это ограбление. Я вооружен».
Нападавший был одет в футболку с надписями «Трамп» и «Сделаем Америку снова великой». Он положил руку на пояс, чтобы показать, что у него есть оружие, и передал кассиру записку. В ней говорилось: «Дайте мне 1,1 тысячу. Немедленно. Сигнализацию не включать. Надеюсь, меня поймают».
Когда кассир отсчитал две тысячи долларов, Хокинс заявил, что это слишком много. Он снова попросил 1,1 тысячу долларов, взял деньги купюрами по 100 долларов (6,3 тысячи рублей) и ушел.
Помощники шерифа получили видео с камер наблюдения в зале банка и соседних организаций. Менеджер близлежащего спорт-бара и его отец узнали Хокинса и сообщили его адрес. После этого мужчину арестовали.
Во время суда стало известно, что Хокинс был на пенсии и не имел криминального прошлого. Бывший домовладелец Хокинса Скотт Вейл (Scott Vail) рассказал, что он изменился после смерти жены, которая умерла от рака в 2013 году. «Это был приветливый человек, — сообщил он. — Вероятно, он достиг какого-то критического момента».
Ранее сообщалось, что в американском городе Гровтон, штат Техас, жених ограбил банк за день до свадьбы, чтобы купить обручальное кольцо. После ареста он вернул большую часть украденных денег.
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Теги:
Происшествия
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