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Происшествия

Акула-людоед атаковала подглядывающего за акулами мужчину 

Lenta.ru 2 часа назад
Акула-людоед атаковала подглядывающего мужчину
Фото: РИА Новости
В американском городе Орлеан, штат Массачусетс, группа исследователей сняла на видео попытки большой белой акулы, также известной как акула-людоед, атаковать мужчину. Запись появилась на официальном YouTube-канале Atlantic White Shark Conservancy.
Инцидент произошел 11 ноября. Специалист по морским рыбным промыслам Грег Скомал (Greg Skomal) стоял на мостике исследовательского судна и снимал на камеру GoPro акул под водой, когда на поверхность выпрыгнула самка белой акулы 2,7 метра в длину. На кадрах видно, как хищница неоднократно пытается укусить мужчину за ноги, однако тот вовремя отпрыгивает в сторону.
Природоохранный комитет по охране белых акул в Атлантике предупредил в подписи к видео, что встречи человека и белой акулы случаются крайне редко, но людям не стоит терять бдительность.
«Акулы-людоеды — дикие и непредсказуемые создания», — подчеркнули представители организации.
Большая белая акула или акула-людоед — одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
В 2018 году стало известно, что Грег Скомал чуть не угодил в пасть акулы во время выхода в море. Хищник выпрыгнул из воды и широко раскрыл пасть, когда специалист вышел на мостик судна.
«Вы видели это? Вы это видели?» — закричал он тогда.
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Теги:
Происшествия , Орлеан
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