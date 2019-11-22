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Российская школьница взяла телефон в ванную и умерла от удара током 

Lenta.ru + ещё 3 34 минуты назад
Телефон убил российскую школьницу
Фото: ТАСС
В якутском городе Ленск 14-летняя школьница умерла от удара током, взяв телефон с собой в ванную комнату. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Якутия.
Тело девочки 21 ноября обнаружили родители. В ванной был телефон, подключенный к розетке. Отмечается, что зарядное устройство деформировалось, а у телефона оплавился корпус. Сам мобильный лежал на кромке ванны.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В сентябре 10-летняя школьница из мордовского села Большие Березники умерла от удара током, когда взяла телефон, стоявший на зарядке. Пострадавшую девочку обнаружила мать. Школьницу доставили в больницу, но она умерла, несмотря на оказанную помощь.
В мае в Московской области от удара током умер 17-летний подросток, который катался с другом на крыше электрички. Школьник катался на поезде Москва — Тула, в какой-то момент он коснулся токоприемника, который создает электрический контакт подвижного состава с сетью. Он умер на месте.
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Теги:
Происшествия , Ленск
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