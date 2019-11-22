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В Петербурге возбуждено дело в отношении тренера, подозреваемого в растлении двух девочек 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Российского тренера заподозрили в педофилии
Фото: РИА Новости
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего тренера по настольному теннису, который подозревается в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух девочек. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, тренера по настольному теннису, по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4. статьи 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера"), — говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре и ноябре 2019 года в помещении спортивного центра, расположенного в Кронштадтском районе Петербурга, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней и 10-летней девочек.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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