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Педагога из Южного Урала подозревают в растлении девятилетнего ребёнка 

News.ru + ещё 1 7 часов назад
Педагог растлил 9-летнего ребёнка
Фото: depositphotos.com
Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего педагога дополнительного образования, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки.
По словам источников в полиции, всё началось в октябре в детском клубе города Озёрск. Мужчина, работавший в учреждении четыре года, принимал участие в постановке по мотивом «Маленького принца» и руководил занятиями по боевым искусствам.
У меня пока никаких документов по этому поводу нет от полиции или СК. Идёт следствие, вчера его задержали. Мы пока сами поверить не можем, ничего не предвещало. Только с положительной стороны его знали. Хороший, прекрасный, замечательный педагог, — рассказал директор клуба.
В СК подтвердили, что в отношении педагога возбуждено уголовное дело, однако в ведомстве не стали разглашать подробности, передаёт 74.RU.
Ранее News.ru писал, что Оренбургский областной суд признал законным решение о продлении ареста священника Николая Стремского, которого подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД
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