Педагог растлил 9-летнего ребёнка

Педагога из Южного Урала подозревают в растлении девятилетнего ребёнка

Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего педагога дополнительного образования, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении девятилетней девочки.

По словам источников в полиции, всё началось в октябре в детском клубе города Озёрск. Мужчина, работавший в учреждении четыре года, принимал участие в постановке по мотивом «Маленького принца» и руководил занятиями по боевым искусствам.

У меня пока никаких документов по этому поводу нет от полиции или СК. Идёт следствие, вчера его задержали. Мы пока сами поверить не можем, ничего не предвещало. Только с положительной стороны его знали. Хороший, прекрасный, замечательный педагог, — рассказал директор клуба.

В СК подтвердили, что в отношении педагога возбуждено уголовное дело, однако в ведомстве не стали разглашать подробности, передаёт 74.RU.

Ранее News.ru писал, что Оренбургский областной суд признал законным решение о продлении ареста священника Николая Стремского, которого подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.