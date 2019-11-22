Россияне остались без отопления в 30-градусный мороз

На Алтае 20 тысяч человек остались без отопления в 30-градусный мороз

По факту ЧП региональное управление Следственного комитета начало проверку.

Единственная ТЭЦ вышла из строя. Те, по чьей вине это произошло, отстранены от работы. Решать коммунальные проблемы поручили другому предприятию.

Региональное управление Следственного комитета начало проверку. Уже выяснилось, что город был совершенно не подготовлен к зиме: в населенный пункт не завезли достаточное количество топлива и вовремя не провели необходимый ремонт котельных.

Сейчас власти края пытаются мобилизовать все ресурсы, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию.