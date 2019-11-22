Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все знали: Новые подробности о стрелке из колледжа
Все знали: Новые подробности о стрелке из колледжа
Происшествия
За Вами следят: В РФ соберут данные о просмотре сериалов
За Вами следят: В РФ соберут данные о просмотре сериалов
Политика
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Политика
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
Оружие

На Алтае 20 тысяч человек остались без отопления в 30-градусный мороз 

ТК «Звезда»
Россияне остались без отопления в 30-градусный мороз
Фото: ТРК Звезда
По факту ЧП региональное управление Следственного комитета начало проверку.
Режим ЧС объявлен в городе Яровое Алтайского края. Там в тридцатиградусный мороз около 20 тысяч человек остались без отопления.
Единственная ТЭЦ вышла из строя. Те, по чьей вине это произошло, отстранены от работы. Решать коммунальные проблемы поручили другому предприятию.
Региональное управление Следственного комитета начало проверку. Уже выяснилось, что город был совершенно не подготовлен к зиме: в населенный пункт не завезли достаточное количество топлива и вовремя не провели необходимый ремонт котельных.
Сейчас власти края пытаются мобилизовать все ресурсы, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
ТК «Звезда»: последние новости
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом Тайное кладбище: в американской школе обнаружены 145 захоронений Тайное кладбище: в американской школе обнаружены 145 захоронений «Дебют шизофрении»: адвокат Соколова предположил влияние Луны на своего подзащитного «Дебют шизофрении»: адвокат Соколова предположил влияние Луны на своего подзащитного 
Теги:
Происшествия , СКР , Алтай , Алтайский Край , Яровое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все знали: Новые подробности о стрелке из колледжа
Все знали: Новые подробности о стрелке из колледжа 1
За Вами следят: В РФ соберут данные о просмотре сериалов
За Вами следят: В РФ соберут данные о просмотре сериалов 5
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась 60
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия 146
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Глава ФСИН дал обещание россиянам 9
Видео
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение