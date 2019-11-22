В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии

В настоящее время частный буксир и спасатели пытаются эвакуировать экипаж судна.

Пока не сообщается, что случилось с судном. Катера Морской поисково-спасательной службы и большой частный буксир "Австралия" пытаются подойти к танкеру, чтобы эвакуировать экипаж. Однако спасательной операции мешает сильный шторм.

Как уточняется, изначально танкер находился в акватории порта "Пивденный", но позднее его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, передает агентство "Интерфакс".

По разным данным, на борту танкера находятся от 3 до 15 человек.