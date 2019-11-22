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Политика

В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии 

Вести.Ru 37 минут назад
В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи»
Фото: globallookpress.com
В настоящее время частный буксир и спасатели пытаются эвакуировать экипаж судна.
Пока не сообщается, что случилось с судном. Катера Морской поисково-спасательной службы и большой частный буксир "Австралия" пытаются подойти к танкеру, чтобы эвакуировать экипаж. Однако спасательной операции мешает сильный шторм.
Как уточняется, изначально танкер находился в акватории порта "Пивденный", но позднее его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, передает агентство "Интерфакс".
По разным данным, на борту танкера находятся от 3 до 15 человек.
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Теги:
Происшествия , Интерфакс , Молдова
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