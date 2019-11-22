Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Политика
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
Оружие
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Общество
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
Криминал

Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing
Фото: andrewblakeames, twitter
Двигатель самолета загорелся сразу после взлета и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Пользователи Интернета сняли на видео, как в небе над Лос-Анджелесом пролетел Boeing с горящим двигателем. Один из очевидцев разместил кадры инцидента на своей странице в Twitter.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании Philippine Airlines. Лайнер выполнял рейс Лос-Анджелес — Манила, предает телеканал CBS.
Двигатель самолета загорелся сразу после взлета и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящий момент специальная комиссия занимается выяснением причин случившегося.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
ТК «Звезда»: последние новости
Тайное кладбище: в американской школе обнаружены 145 захоронений Тайное кладбище: в американской школе обнаружены 145 захоронений «Дебют шизофрении»: адвокат Соколова предположил влияние Луны на своего подзащитного «Дебют шизофрении»: адвокат Соколова предположил влияние Луны на своего подзащитного Два пилота ВВС США погибли при крушении самолета в Оклахоме Два пилота ВВС США погибли при крушении самолета в Оклахоме 
Теги:
Происшествия , Boeing , CBS , Лос-Анджелес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась 35
В США раскрыли дату готовности уникального оружия
В США раскрыли дату готовности уникального оружия 142
Глава ФСИН дал обещание россиянам
Глава ФСИН дал обещание россиянам 7
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
Налётчиков с 30 млн рублей ищут в Екатеринбурге
В РФ подсчитали количество сломанных военных транспортников
В РФ подсчитали количество сломанных военных транспортников
Видео
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение