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В Курске 40 тысяч человек остаются без тепла в мороз 

Мир24 + ещё 40 1 час назад
Десятки тысяч россиян остались в мороз без отопления
Фото: ТАСС
Около 40 тысяч человек продолжают замерзать в своих квартирах в Курске. На улице сейчас минус 10, сообщает телеканал «МИР 24».
В течение суток в городе произошло сразу две аварии. В ночь на пятницу воду отключили в домах, где проживают 16 тысяч жителей человек, а также в школах, детских садах и поликлиниках. Специалисты начали ремонт и через несколько часов вернули тепло в дома. Но вечером произошло второе отключение, на этот раз пострадали 40 тысяч человек — это 159 многоквартирных дома. Устранить аварию планируют сегодня в течение дня.
Не потеплело и в уральском Чебаркуле, где неделю назад лопнули трубы в военном городке. Губернатор региона Алексей Текслер прилетел в замерзающий район, чтобы лично проконтролировать работы. Накануне вечером в первые восемь домов все же начало поступать тепло, но ремонт продолжается.
Для жителей города открыта телефонная линия, по которой можно узнавать последнюю информацию о происходящем. Одиноким старикам, живущим в районе бедствия, Текслер пообещал дать возможность бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в южноуральских пансионатах.
Ноябрьские морозы привели к авариям на теплотрассах во многих городах: в Новосибирске почти сутки оставались без отопления 43 жилых дома, ограничивали подачу тепла из-за проблем с трубами и в Чебоксарах, а в Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за частых аварий на трубопроводах.
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Теги:
Происшествия , Алексей Текслер , Генпрокуратура РФ , Курск
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