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Кладбище со 145 захоронениями обнаружили на территории американской школы 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
В школе обнаружили кладбище
Фото: Вечерняя Москва
Кладбище со 145 захоронениями обнаружили на территории школы King High School в городе Тампа на юго-востоке США. Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.
Отмечается, что поиски возможного кладбища на территории школы начали еще в октябре. Считается, что ранее в этом районе хоронили представителей местной афроамериканской общины. Останки обнаружили благодаря георадару.
Власти Тампы полагают, что захоронения относятся к историческому кладбищу Ridgewood.
Обнаруженные останки отправят на экспертизу. В течение месяца археологи решат, останется ли эта земля во владении школы.
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Теги:
Происшествия , США , Тампа
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