В школе обнаружили кладбище

Кладбище со 145 захоронениями обнаружили на территории школы King High School в городе Тампа на юго-востоке США. Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.
Отмечается, что поиски возможного кладбища на территории школы начали еще в октябре. Считается, что ранее в этом районе хоронили представителей местной афроамериканской общины. Останки обнаружили благодаря георадару.
Власти Тампы полагают, что захоронения относятся к историческому кладбищу Ridgewood.
Обнаруженные останки отправят на экспертизу. В течение месяца археологи решат, останется ли эта земля во владении школы.