В школе обнаружили кладбище

Кладбище со 145 захоронениями обнаружили на территории американской школы

Кладбище со 145 захоронениями обнаружили на территории школы King High School в городе Тампа на юго-востоке США . Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

Отмечается, что поиски возможного кладбища на территории школы начали еще в октябре. Считается, что ранее в этом районе хоронили представителей местной афроамериканской общины. Останки обнаружили благодаря георадару.

Власти Тампы полагают, что захоронения относятся к историческому кладбищу Ridgewood.

Обнаруженные останки отправят на экспертизу. В течение месяца археологи решат, останется ли эта земля во владении школы.