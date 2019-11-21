Виновата ревность: мать задушила троих сыновей

Многодетная мать задушила троих сыновей, потому что муж любил детей больше

Многодетная мать из Америки последовательно задушила троих сыновей, приревновав к ним своего мужа. Пугающая своей жестокостью история произошла в Огайо. Инспекторы полиции выяснили, что на первое убийство 27-летняя Бриттани Пинкилгтон решилась еще в 2014 году — тогда жертвой родительницы стал четырехмесячный мальчик. Не прошло и года, как из жизни ушли четырехлетний и трехмесячные мальчики.

Чуть позже, во время допроса сама Бриттани уверяла — самая первая смерть сына стала случайностью. Во втором и третьем же случае речь шла о преднамеренном удушении.

Fox News отмечает, что задержанная позже призналась — она пошла на преступление после того, как остро ощутила нехватку любви со стороны мужа. Многодетная мать ревновала супруга к детям, который, как ей тогда казалось, любил их намного сильнее.

Сейчас у семьи осталась старшая дочь — ей 8, на время расследования девочка перешла под опеку дяди и тети. Самого отца, из-за которого якобы все и произошло, также будут судить — полиция выяснила, что мужчина занимался с супругом интимом хотя той еще не исполнилось требуемого по закону возраста.