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Криминал

Многодетная мать задушила троих сыновей, потому что муж любил детей больше 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Виновата ревность: мать задушила троих сыновей
Фото: Reuters
Многодетная мать из Америки последовательно задушила троих сыновей, приревновав к ним своего мужа. Пугающая своей жестокостью история произошла в Огайо. Инспекторы полиции выяснили, что на первое убийство 27-летняя Бриттани Пинкилгтон решилась еще в 2014 году — тогда жертвой родительницы стал четырехмесячный мальчик. Не прошло и года, как из жизни ушли четырехлетний и трехмесячные мальчики.
Чуть позже, во время допроса сама Бриттани уверяла — самая первая смерть сына стала случайностью. Во втором и третьем же случае речь шла о преднамеренном удушении.
Fox News отмечает, что задержанная позже призналась — она пошла на преступление после того, как остро ощутила нехватку любви со стороны мужа. Многодетная мать ревновала супруга к детям, который, как ей тогда казалось, любил их намного сильнее.
Сейчас у семьи осталась старшая дочь — ей 8, на время расследования девочка перешла под опеку дяди и тети. Самого отца, из-за которого якобы все и произошло, также будут судить — полиция выяснила, что мужчина занимался с супругом интимом хотя той еще не исполнилось требуемого по закону возраста.
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Теги:
Происшествия , В мире , Fox News
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