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Россиянка утопила свою пятилетнюю дочь в реке 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянка утопила дочь в реке
Фото: РИА Новости
Жительнице Дагестана предъявили обвинение в убийстве пятилетней дочери, уголовное дело передано в Верховный суд республики. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По версии следствия, мать в 2018 году привела девочку на берег реки Малый Сулак, протекающей вблизи их дома, и утопила ее. Женщина скрылась с места преступления, убедившись, что ребенок не подает признаков жизни.
В начале сентября житель Саратова убил свою двухмесячную дочь с врожденной патологией. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По версии следствия, 31 августа мужчина в отсутствие супруги, оставшись дома с девочкой и двухлетним сыном, отнес новорожденную на чердак, где зарезал ее.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Республика Дагестан
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