Стало известно о состоянии найденной на Кубани девочки

Стало известно о состоянии найденной на Кубани девятилетней девочки

Найденную на Кубани девятилетнюю девочку отвезли в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара , где у неё диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове и теле.

20 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункты «В», «К» части 2 статьи 105 УК России (Покушение на убийство малолетнего), сообщают «Юга.ру».

18 ноября в хуторе Родниковском Новокубанского района пропала девятилетняя девочка. Её искали больше суток и нашли 19 ноября в выгребной яме общественного туалета местного дома культуры.