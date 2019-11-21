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Стало известно о состоянии найденной на Кубани девятилетней девочки 

RT на русском 1 час назад
Стало известно о состоянии найденной на Кубани девочки
Фото: ТАСС
Найденную на Кубани девятилетнюю девочку отвезли в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы Краснодара, где у неё диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на голове и теле.
20 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункты «В», «К» части 2 статьи 105 УК России (Покушение на убийство малолетнего), сообщают «Юга.ру».
18 ноября в хуторе Родниковском Новокубанского района пропала девятилетняя девочка. Её искали больше суток и нашли 19 ноября в выгребной яме общественного туалета местного дома культуры.
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Теги:
Происшествия , СКР , Краснодар
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