ЧП в Казани: экстренно сел самолет, летевший в Москву

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани из-за неполадки

Самолет компании Red Wings , следовавший рейсом Екатеринбург-Москва, сел в аэропорту Казани из-за срабатывания датчика утечки масла из двигателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. "В аэропорту Казани совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании Red Wings, следовавшее рейсом Екатеринбург-Москва. Причиной посадки явилось срабатывание датчика утечки масла из правого двигателя. Посадка судна прошла в штатном режиме", — отметила собеседница агентства. В пресс-службе отметили, что на борту самолета находились 123 пассажира и 10 членов экипажа. "Пассажиры накормлены и напоены. Резервный борт уже вылетел", — добавили в транспортной прокуратуре.

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