ЧП в Казани: экстренно сел самолет, летевший в Москву

Самолет компании Red Wings, следовавший рейсом Екатеринбург-Москва, сел в аэропорту Казани из-за срабатывания датчика утечки масла из двигателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Казани совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании Red Wings, следовавшее рейсом Екатеринбург-Москва. Причиной посадки явилось срабатывание датчика утечки масла из правого двигателя. Посадка судна прошла в штатном режиме", — отметила собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что на борту самолета находились 123 пассажира и 10 членов экипажа.
"Пассажиры накормлены и напоены. Резервный борт уже вылетел", — добавили в транспортной прокуратуре.