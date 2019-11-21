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Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани из-за неполадки 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
ЧП в Казани: экстренно сел самолет, летевший в Москву
Фото: РИА Новости
Самолет компании Red Wings, следовавший рейсом Екатеринбург-Москва, сел в аэропорту Казани из-за срабатывания датчика утечки масла из двигателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Казани совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании Red Wings, следовавшее рейсом Екатеринбург-Москва. Причиной посадки явилось срабатывание датчика утечки масла из правого двигателя. Посадка судна прошла в штатном режиме", — отметила собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что на борту самолета находились 123 пассажира и 10 членов экипажа.
"Пассажиры накормлены и напоены. Резервный борт уже вылетел", — добавили в транспортной прокуратуре.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Red Wings , Казань , Москва
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