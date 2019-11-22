Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили
Украина
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Политика

Упал замертво: очередь за справкой погубила пенсионера 

Газета.Ru + ещё 4 7 минут назад
Упал замертво: очередь за справкой погубила пенсионера
Фото: ТАСС
В Казани скончался пожилой мужчина, стоявший в очереди на получение медицинской справки для водительских прав. По словам очевидцев, пенсионер хотел подойти поближе ко входу, однако оступился и упал. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть. Огромные очереди в наркодиспансеры выстроились после анонсированных Минздравом дополнительных анализов для получения справок водителями — позже ведомство отложило их введение до 1 июля 2020 года.
В очереди на получение медицинской справки для водительских прав скончался 73-летний пенсионер. Об этом сообщает местное издание Kazanfirst.
Изначально о происшествии стало из сообщений очевидцев в сети.
«Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и манометром. Мужчина был уже в возрасте, хотел подойти поближе, но оступился и упал», — рассказал подписчик одной из групп в соцсети «Вконтакте». Он уточнил, что позже недомогание почувствовал еще один мужчина, стоявший в очереди.
Информацию подтвердили в Минздраве Татарстана. По данным ведомства, ЧП произошло в одном из филиалов местного наркологического диспансера.
«Были проведены реанимационные мероприятия силами соседей в очереди. Быстро прибыли сотрудники диспансера, приехала «скорая», но спасти мужчину не удалось. Сейчас проводится установление причин. Предположительная версия — трагедия произошла из-за эмболии брюшной артерии», — уточнил исполняющий обязанности министра здравоохранения Альмир Абашев.
Волна паники среди водителей в четверг, 21 ноября, прошла по всей стране. Так, с самого утра в Красноярском краевом наркологическом диспансере №1 образовалась настоящая давка. По словам людей, уже к 09:00 в здании собрались около 500 человек.
В Ярославле очередь в наркодиспансер также выросла в 15 раз, а в Рязани областной наркодиспансер даже увеличил число врачей психиатров-наркологов, выдающих медицинские заключения, чтобы справиться с наплывом граждан.
Однако все страдания россиян оказались напрасными. Испугавшись апокалипсиса, спровоцированного вступлением в силу нового порядка медосмотра для водителей, Минздрав решил его отложить. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы Минздрава Олег Салагай.
«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — говорится в сообщении.
Позже он также опубликовал приказ, согласно которому внесенные поправки начнут действовать с 1 июля 2020 года.
Ранее поспешное введение новых правил раскритиковал президент РФ Владимир Путин. По его словам, такие решения должны приниматься «с умом и поэтапно».
«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. 5 тыс. если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — подчеркнул Путин.
Изменения правил медицинского освидетельствования для получения справки должны были вступить в силу 22 ноября. Согласно приказу Минздрава, в первую очередь оттуда будут исключены формулировки, которые позволяли психиатрам-наркологам самостоятельно назначать дополнительные анализы. Теперь кровь и мочу придется сдавать всем водителям, которым необходимо обновить документы, а также кандидатам на получение прав.
При этом наличие психоактивных веществ в моче по новым правилам будет определяться в два этапа: предварительным и подтверждающим химико-токсикологическим исследованием. В связи с этим обращаться в наркодиспансеры придется как минимум дважды — для сдачи биоматериала и для получения результатов анализов, которые придут в среднем через три дня.
Анализ крови на уровень карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), также необходимый для получения справки после нововведений, поможет экспертам выявить тех, кто употребляет более 4-5 алкогольных напитков или 0,75 литра вина в день в течение как минимум двух недель. Он потребует от водителей предварительной подготовки. Так, в течение 24 часов до теста нельзя употреблять алкоголь и принимать любые лекарства, в течение восьми часов до него нельзя ничего есть. За полчаса до анализа нельзя курить и испытывать стресс.
В среднем сдача таких анализов в московских наркодиспансерах обойдется водителям в районе трех-четырех тыс. рублей за каждый. Тем не менее, как сообщил «Газете.ru» заведующий Референс-центром по мониторингу потребления психоактивных веществ Александр Бурцев, резкого скачка цен ждать не стоит.
«Форма справки остается такой же, какая и была ранее. Разница только в том, что до нововведений сдавать анализы должны были только те, кого на них отдельно направлял врач. Теперь их будут сдавать все. Сами цены на анализы и прочие услуги никто менять не собирается — они закреплены в официальных прейскурантах», — уточнил Бурцев.
По словам эксперта, для сдачи анализов россиянам стоит обращаться в государственные наркодиспансеры, избегая частных клиник.
«В частных клиниках чаще всего нет своих лабораторий, поэтому они будут направлять биологический материал неизвестно куда. И кто будет отвечать за результаты, тоже неясно. В госдиспансерах можно сдать сразу все анализы, никаких предварительных направлений не нужно. Срок ожидания результатов составит три дня, это стандартно», — подчеркнул собеседник издания.
Как отметил Бурцев, справки, полученные до нововведений, будут считаться актуальными — срок их действия с момента получения составляет год.
Видео дня. Голая блондинка поставила крест на карьере судьи
Газета.Ru: последние новости
Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег Врач из Твери умерла из-за отказавших в помощи коллег Кто стоит за жестоким убийством пациента челябинской больницы Кто стоит за жестоким убийством пациента челябинской больницы Адвокат Соколова связал убийство аспирантки с Луной и Достоевским Адвокат Соколова связал убийство аспирантки с Луной и Достоевским
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Статьи , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Минздрав РФ , Минтруд , Казань , Республика Татарстан , Рязань , Ярославль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа
Раскрыты новые подробности о стрелке из колледжа 21
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили
Комично: Решение Украины по российскому газу оценили 88
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась
Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась 75
Назван конкурент Бузовой на «Евровидении»
Назван конкурент Бузовой на «Евровидении» 38
За Вами следят: В РФ соберут данные о просмотре сериалов
За Вами следят: В РФ соберут данные о просмотре сериалов 7
Новости партнеров
Видео
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
00:43
Джигурда: боимся судьбы Фриске и Заворотнюк
Шоу-бизнес
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
04:54
Путин рассказал об испытаниях под Северодвинском
Политика
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
00:22
Дану Борисову обвинили в мошенничестве
Шоу-бизнес
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
00:45
Американца «отправили в нокаут» в эфире «России 24»
Общество
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
04:10
«Хватит унижать женщину»: Пригожин вступился за Ротару
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение