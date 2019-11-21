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Россиянин 16 раз ударил себя сковородкой по голове ради «откоса» от армии и сел 

Lenta.ru 1 час назад
Призывник избил себя сковородой ради «откоса» и сел
Фото: ТАСС
Житель города Нововоронеж 16 раз ударил себя по голове сковородкой, чтобы не ходить в военкомат, после чего обратился в больницу и зафиксировал травмы. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на документы Нововоронежского городского суда.
Суд установил, что в мае 2018 года, когда молодому человеку было 18 лет, он уехал со своей квартиры на съемную. Там в присутствии приятелей он избил себя сковородкой. После посещения больницы молодой человек скрывался до окончания весеннего призыва.
За время уклонения от службы призывник поучаствовал в трех грабежах, в том числе двух групповых, а также трех угонах. Отмечается, что дедушка пересылал ему часть пенсии.
Следственные органы не возбуждали на молодого человека уголовное дело до вмешательства прокуратуры. После этого против него завели дело по части 1 статьи 328 УК («Уклонение от прохождения военной службы»). Его приговорили к 3,5 годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ежегодно около 135 тысяч призывников признаются негодными для службы в армии из-за заболеваний, связанных с нарушениями в питании. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, неправильное питание приводит не только к ожирению, но и к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также диабету.
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Теги:
Происшествия , Анна Попова , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Нововоронеж
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