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Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Под Саратовом без вести пропал школьник
Фото: САРАТОВ24
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
"Розыски ребенка, пропавшего 21 ноября, ведутся силами спасателей и полицейских", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте, в частности, ведут поиски водолазы, которые осматривают реку, протекающую близ поселка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона, в настоящий момент в связи с исчезновением ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
"По предварительной версии, мальчик гулял вместе с двумя приятелями. В вечернее время подростки разошлись по домам. Однако домой 12-летний ребенок так и не пришел. О месте его нахождения родственникам ничего неизвестно", — уточнила собеседница агентства.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Пожары , ИТАР-ТАСС , Саратовская Область
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