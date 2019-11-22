Под Саратовом без вести пропал школьник

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Все новости на карте

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

"Розыски ребенка, пропавшего 21 ноября, ведутся силами спасателей и полицейских", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте, в частности, ведут поиски водолазы, которые осматривают реку, протекающую близ поселка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ региона, в настоящий момент в связи с исчезновением ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").