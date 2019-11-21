Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд

Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу. Об этом сообщает издание 59.ru.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Перми. Мужчина пришел в гости к бывшей жене, ее дочери-школьнице и матери. В квартире также находилась подруга дочери. Мужчина был пьян и начал избивать подростков и пожилую женщину. После нападения школьница взяла нож и ударила отчима. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.

По данным издания, девочке нет 16 лет, она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Отмечается, что из-за возраста ее не стали заключать под стражу — она находится дома. Против школьницы завели уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Следствие не исключает, что девочка действовала в состоянии аффекта, также рассматривается версия о превышении пределов самообороны.

Следователи отметили, что превышение пределов самообороны и состояние аффекта могут стать смягчающими обстоятельствами. Если это подтвердится, девочку освободят от уголовной ответственности — при таких условиях ее несут те, кому исполнилось 16 лет.