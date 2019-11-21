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Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд 

Lenta.ru 40 минут назад
Школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд
Фото: ТАСС
В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу. Об этом сообщает издание 59.ru.
Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе Перми. Мужчина пришел в гости к бывшей жене, ее дочери-школьнице и матери. В квартире также находилась подруга дочери. Мужчина был пьян и начал избивать подростков и пожилую женщину. После нападения школьница взяла нож и ударила отчима. Ему вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.
По данным издания, девочке нет 16 лет, она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Отмечается, что из-за возраста ее не стали заключать под стражу — она находится дома. Против школьницы завели уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Следствие не исключает, что девочка действовала в состоянии аффекта, также рассматривается версия о превышении пределов самообороны.
Следователи отметили, что превышение пределов самообороны и состояние аффекта могут стать смягчающими обстоятельствами. Если это подтвердится, девочку освободят от уголовной ответственности — при таких условиях ее несут те, кому исполнилось 16 лет.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в официальном ответе российского правительства ЕСПЧ сказано, что масштабы домашнего насилия в России «сильно преувеличены», а мужчины больше страдают от дискриминации, поскольку «находятся в меньшинстве и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». В ответ на это Минюст России заявил, что его ответ ЕСПЧ относительно уровня домашнего насилия был искажен.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ЕСПЧ , Минюст РФ , Правительство РФ , Газета "Коммерсантъ" , Пермь
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