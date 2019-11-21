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Ревнивая нижегородка изуродовала лицо «портнихе-сопернице» 

Newsroom24 1 час назад
Ревнивая нижегородка изуродовала лицо сопернице
Фото: depositphotos.com
Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело в отношении 54-летней нижегородки, которая обвиняется в том, что нанесла несколько ножевых ранений 45-летней знакомой своего сожителя, угрожая ее убить. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.
По данным следствия, преступление произошло 26 января 2019 года в квартире одного из домов по улице Штеменко.
Местный житель пригласил женщину к себе домой, чтобы та подшила ему брюки. «Портниха-надомница» согласилась. В квартире у мужчины в это время находилась его 54-летняя сожительница, которую мужчина попросил выйти из комнаты для примерки.
Между женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница взяла нож и нанесла «сопернице» несколько ножевых ран, причинив сильные повреждения лица.
Известно, что обвиняемая замужем и работает поваром в одном из заведений общепита.
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Теги:
Происшествия , Криминал
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