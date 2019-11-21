Ревнивая нижегородка изуродовала лицо сопернице

Ревнивая нижегородка изуродовала лицо «портнихе-сопернице»

Прокуратура Советского района направила в суд уголовное дело в отношении 54-летней нижегородки, которая обвиняется в том, что нанесла несколько ножевых ранений 45-летней знакомой своего сожителя, угрожая ее убить. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Советского района.

По данным следствия, преступление произошло 26 января 2019 года в квартире одного из домов по улице Штеменко.

Местный житель пригласил женщину к себе домой, чтобы та подшила ему брюки. «Портниха-надомница» согласилась. В квартире у мужчины в это время находилась его 54-летняя сожительница, которую мужчина попросил выйти из комнаты для примерки.

Между женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница взяла нож и нанесла «сопернице» несколько ножевых ран, причинив сильные повреждения лица.

Известно, что обвиняемая замужем и работает поваром в одном из заведений общепита.