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Политика

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана 

ТАСС + ещё 7 4 часа назад
В Новороссийске введен режим ЧС
Фото: РИА Новости
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду. В школах 22 ноября отменяются занятия, детские сады будут работать. Об этом сообщил мэр Игорь Дяченко на своей странице в Instagram.
"В связи с усилением ветра в Новороссийске до параметров ураганного, 35-38 м/c, провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации", — написал он.
Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности.
В регионе объявлено экстренное предупреждение по сильному ветру и сгону воды на 21-22 ноября. Сейчас в Краснодаре температура воздуха два градуса ниже нуля, ветер 10 метров в секунду.
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Теги:
Происшествия , Погода , Пожары , Вениамин Кондратьев , Новороссийск
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