В Новороссийске введен режим ЧС

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за урагана

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске в связи с ураганным ветром до 38 метров в секунду. В школах 22 ноября отменяются занятия, детские сады будут работать. Об этом сообщил мэр Игорь Дяченко на своей странице в Instagram.

"В связи с усилением ветра в Новороссийске до параметров ураганного, 35-38 м/c, провел внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В городе вводим режим чрезвычайной ситуации", — написал он.

Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил перевести все экстренные службы муниципалитета в режим полной готовности.

В регионе объявлено экстренное предупреждение по сильному ветру и сгону воды на 21-22 ноября. Сейчас в Краснодаре температура воздуха два градуса ниже нуля, ветер 10 метров в секунду.