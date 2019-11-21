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Агрессивного енота поймали в Петербурге 

Газета.Ru 42 минуты назад
Агрессивного енота поймали в Петербурге
Фото: Соцсети
Сотрудники МЧС поймали на севере Петербурга агрессивного енота, сообщает "Фонтанка".
Уточняется, что перепуганное животное сняли с дерева на Суздальском проспекте.
"Владельца животного установить не удалось, на еноте не было средств индивидуальной идентификации", — уточнили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Спасатели отметили, что животное отличалось агрессивным поведением, что говорит либо о плохом обращении предыдущего хозяина, либо о том, что животное дикое и не привыкло к людям.
Енота передали в фонд помощи диким животным для обследования.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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