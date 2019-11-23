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Ради детей: Учительницу задержали за «бомбу» в зоопарке 

Рамблер + ещё 8 48 минут назад
Ради детей: Учительницу задержали за «бомбу» в зоопарке
Фото: РИА Новости
Школьная учительница ради нестандартного урока ОБЖ принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк. Она решила продемонстрировать детям опасный предмет и научить правилам безопасности. Полиция не оценила новаторский подход. Педагога задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в пятницу возле пруда на территории Московского зоопарка нашли предмет, похожий на взрывное устройство.
«Оно представляло собой жестяную банку с проводами и таймером. Выяснилось, что этот предмет в зоопарк принесла учитель», — сказал источник.
Оказалось, что педагог планировала провести урок и научить учеников, что делать при обнаружении подозрительных предметов.
Администрацию зоопарка женщина не проинформировала.
В итоге учительницу отвезли в отдел и составили протокол. Ей предстоит заплатить штраф.
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили, что сотрудники полиции обнаружили в зоопарке банку с проводами. Предмет обследовали кинологи, он не представлял опасности.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как сотрудники сибирских зоопарков вместе с питомцами готовятся к суровой зиме.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС
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