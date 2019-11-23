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Погода

Педагог принесла в Московский зоопарк муляж бомбы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Ради детей: Учительницу задержали за «бомбу» в зоопарке
Фото: РИА Новости
Школьная учительница принесла муляж бомбы в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства, сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября, передает ТАСС.
Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили у пруда на территории Московского зоопарка.
Позже выяснилось, что предмет является муляжом; его принесла в зоопарк школьная учительница, которая «планировала провести среди учеников обучающий поведению при обнаружении взрывных устройств урок».
Однако женщина не проинформировала об этом администрацию зоопарка.
Учительницу доставили в отдел полиции и составили в отношении нее административный протокол.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе главка столичной полиции: «Накануне в ГУ МВД Москвы поступила информация об обнаружении подозрительного предмета по адресу Большая Грузинская, дом 1. Сотрудники полиции обнаружили там банку с проводами. Она была обследована с применением служебной собаки. Выяснилось, что данный предмет опасности не представляет».
Напомним, в 2017 году в московском аэропорту Шереметьево задержали 46-летнюю британскую учительницу с муляжом ручной гранаты в чемодане.
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Теги:
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , ИТАР-ТАСС
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