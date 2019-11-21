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Происшествия

В Крыму старшеклассник умер от сердечного приступа на уроке 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Школьник умер на уроке в Крыму
Фото: РИА Новости
Следственные органы проводят проверку после смерти ученика 10-го класса от сердечного приступа на уроке географии в школе села Охотниково Сакского района в среду. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
"С сердцем стало плохо мальчику. Проводится проверка по данному инциденту", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма ТАСС уточнили, что ученику стало плохо на уроке географии.
"Школа вызывала скорую, но приехавшие медики уже, насколько я понимаю, констатировали смерть", — рассказал представитель ведомства, отметив, что в управлении образования Сакского района создана рабочая группа по расследованию инцидента.
Подросток был освобожден от уроков физкультуры из-за "сердечных болезней", уточнили в Минобразования, добавив, что старшеклассник не подвергался физическим нагрузкам.
"Знаем, что в семье ребенка была трагическая ситуация с отцом, погиб не так давно, свидетелем которой парень стал. Это могло спровоцировать ухудшение здоровья. Но это пока только предположение", — добавил собеседник агентства.
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Теги:
Происшествия , Москва , Республика Крым
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