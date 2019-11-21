Школьник умер на уроке в Крыму

В Крыму старшеклассник умер от сердечного приступа на уроке

Следственные органы проводят проверку после смерти ученика 10-го класса от сердечного приступа на уроке географии в школе села Охотниково Сакского района в среду. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"С сердцем стало плохо мальчику. Проводится проверка по данному инциденту", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма ТАСС уточнили, что ученику стало плохо на уроке географии.

"Школа вызывала скорую, но приехавшие медики уже, насколько я понимаю, констатировали смерть", — рассказал представитель ведомства, отметив, что в управлении образования Сакского района создана рабочая группа по расследованию инцидента.

Подросток был освобожден от уроков физкультуры из-за "сердечных болезней", уточнили в Минобразования, добавив, что старшеклассник не подвергался физическим нагрузкам.