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Общество

Маг из Москвы обманул украинскую модель 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Маг из Москвы Борис Шабрин изгнал злой дух из дома украинской модели по имени Дарья за три тысячи евро. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Дарья — уроженка Украины. В середине 2000-х годов она переехала в Италию, стала там моделью, разбогатела на этом и купила себе несколько домов и автомобиль «Феррари». Не так давно Дарья обратилась к московскому магу по имени Борис Шабрин с жалобой на проблемы с мужчиной.
«Мэш» не уточнил, какого рода проблемы возникли у девушки и как зовут мужчину, однако, по сведениям канала, причиной возникновения проблем Шабрин в ходе «диагностики» счел то, что в доме модели поселился злой дух, а некая уличная кошка, которая это чувствует, стала часто лежать по этой причине на капоте «Феррари».
Маг провел сеанс экзорцизма, потребовал за это и получил от Дарьи около трех тысяч евро (немногим более 21 тысячи рублей, согласно курсу Центрального банка России на сегодня).
Между тем проблемы с мужчиной у модели остались. По этой причине она сочла себя обманутой, однако ее попытки выйти на связь с Шабриным вновь успехом не увенчались — тот немедленно и повсюду ее заблокировал.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , Общество , Ferrari , Центральный банк России , Москва
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