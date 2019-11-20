Студент Соколова пожаловался на угрозы

СПбГУ сообщил в полицию об угрозах в адрес студента-реконструктора из клуба историка Соколова

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) обратился в правоохранительные органы в связи с информацией об угрозах, поступающих в адрес студента. Он обучался у бывшего преподавателя вуза Олега Соколова , обвиняемого в убийстве 24-летней ученицы, ставшей его сожительницей.

Как следует из отчета с ректорского совещания, опубликованного на сайте СПбГУ, заместителю ректора по безопасности Елене Шарыгиной поступило обращение от студента об угрозах, направленных в его адрес в связи с инцидентом во время открытой лекции доцента Соколова в марте 2018 года.

В материалах уточняется, что заявитель был одним из тех, кто выводил с мероприятия студента Петербургского государственного университета путей сообщения, который, согласно материалам комиссии по этике от 5 марта 2018 года, "по окончании лекции встал и сделал ряд оскорбительных для лектора заявлений". Шарыгина направила соответствующее обращение в правоохранительные органы, передает "Интерфакс".

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, заявитель, в чей адрес поступают угрозы, является участником реконструкторского движения Соколова. "Ему поступают многочисленные угрозы жестокой физической расправы. Он считает, что угрозы поступают от сторонников Евгения Понасенкова (оппонент Соколова. — Прим. "Интерфакса"). Вуз передал материалы в ГСУ СКР, прокуратуру и ГУ МВД", — сказал собеседник.

Ранее в вузе сообщали, что более года назад после конфликта Соколова с его оппонентом, историком Евгением Понасенковым, в университет массово стали поступать письма, в которых Соколова требовали уволить за "воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство".

Однако по результатам судебного разбирательства было установлено, что Соколов не нарушал требований действующего законодательства в части использования в исследованиях результатов работы третьих лиц.

Добавим, что скандальное окончание лекции доцента Соколова было снято на видео, которое затем опубликовали на канале Понасенкова в Youtube. В публикации сам Соколов назван трусом и лжецом, говорящим как гопник, а его студенты — "титушками и подельниками".

Евгений Понасенков в ток-шоу на федеральном телевидении утверждал, что реконструкторский клуб Соколова фактически является сектой. Однако критик доцента СПбГУ и сам пользуется в кругу своих последователей непререкаемым авторитетом. Знакомые Соколова говорили, что сторонники Понасенкова организовали настоящую травлю историка. Высказывалась даже версия, что именно на фоне этой травли у Соколова случился нервный срыв, в результате чего он и убил свою сожительницу.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире — фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. Девушка была застрелена из обреза мелкокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире 63-летнего доцента нашли только голову жертвы.

После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель, будучи основателем российского движения военно-исторической реконструкции был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же СК проверяет профессора на причастность к другим преступлениям.