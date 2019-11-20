Студент Соколова пожаловался на угрозы

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) обратился в правоохранительные органы в связи с информацией об угрозах, поступающих в адрес студента. Он обучался у бывшего преподавателя вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней ученицы, ставшей его сожительницей.
Как следует из отчета с ректорского совещания, опубликованного на сайте СПбГУ, заместителю ректора по безопасности Елене Шарыгиной поступило обращение от студента об угрозах, направленных в его адрес в связи с инцидентом во время открытой лекции доцента Соколова в марте 2018 года.
В материалах уточняется, что заявитель был одним из тех, кто выводил с мероприятия студента Петербургского государственного университета путей сообщения, который, согласно материалам комиссии по этике от 5 марта 2018 года, "по окончании лекции встал и сделал ряд оскорбительных для лектора заявлений". Шарыгина направила соответствующее обращение в правоохранительные органы, передает "Интерфакс".
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, заявитель, в чей адрес поступают угрозы, является участником реконструкторского движения Соколова. "Ему поступают многочисленные угрозы жестокой физической расправы. Он считает, что угрозы поступают от сторонников Евгения Понасенкова (оппонент Соколова. — Прим. "Интерфакса"). Вуз передал материалы в ГСУ СКР, прокуратуру и ГУ МВД", — сказал собеседник.
Ранее в вузе сообщали, что более года назад после конфликта Соколова с его оппонентом, историком Евгением Понасенковым, в университет массово стали поступать письма, в которых Соколова требовали уволить за "воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство".
Однако по результатам судебного разбирательства было установлено, что Соколов не нарушал требований действующего законодательства в части использования в исследованиях результатов работы третьих лиц.
Добавим, что скандальное окончание лекции доцента Соколова было снято на видео, которое затем опубликовали на канале Понасенкова в Youtube. В публикации сам Соколов назван трусом и лжецом, говорящим как гопник, а его студенты — "титушками и подельниками".
Евгений Понасенков в ток-шоу на федеральном телевидении утверждал, что реконструкторский клуб Соколова фактически является сектой. Однако критик доцента СПбГУ и сам пользуется в кругу своих последователей непререкаемым авторитетом. Знакомые Соколова говорили, что сторонники Понасенкова организовали настоящую травлю историка. Высказывалась даже версия, что именно на фоне этой травли у Соколова случился нервный срыв, в результате чего он и убил свою сожительницу.
Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире — фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. Девушка была застрелена из обреза мелкокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире 63-летнего доцента нашли только голову жертвы.
После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель, будучи основателем российского движения военно-исторической реконструкции был одержим фигурой французского императора.
В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же СК проверяет профессора на причастность к другим преступлениям.
После трагедии всплыл еще один забытый криминальный факт из биографии Соколова: в 1981 году он участвовал в съемках сериала и настоял на том, чтобы самостоятельно управлять историческим кораблем. По словам участницы съемок, архитектора Ирины Федоровой, Соколов "до такой степени безобразно вел судно", что утопил его. На борту при этом находились люди. Одному из них, ученому Владимиру Сорокину, спастись не удалось. Тогда Соколов получил условный срок благодаря отцу, который был "при погонах".