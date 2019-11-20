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Голодные крысы отрубили Эстонию от интернета 

SM News + ещё 5 47 минут назад
Крысы отключили Эстонию от интернета
Фото: www.forumdaily.com
Грызуны названы причиной глобального отключения Интернета, который произошел в Эстонии в среду, 20 ноября, сообщает департамент государственной информационной системы (RIA).
По его данным, население Эстонии из-за повреждения кабеля осталось без услуг, оказываемых государством по интернету. В частности, прекратил по всей республике работу государственный портал eesti.ee, прекратилось оказание услуг, оказываемых RIA.
Как сообщила пресс-служба департамента, причиной сбоя оказались крысы, которые перегрызли оптоволоконный кабель в уезде Харьюмаа близ Таллина.
Масштабный сбой затронул только государственную систему Интернета, частные предприятия продолжают функционировать.
Департамент государственной информационной системы полагает, что основные неполадки будут устранены после 20:00 (21:00 мск), но не знает, когда Интернет в Эстонию вернется в полном объеме.
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Теги:
Происшествия , Эстония
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