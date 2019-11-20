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ФСБ опубликовала кадры задержания вербовщиков ИГ* 

ТК «Звезда» 57 минут назад
ФСБ опубликовала кадры задержания вербовщиков ИГ
Фото: ФСБ РФ
В среду, 20 ноября, в Московском регионе сотрудниками ФСБ России были задержаны трое вербовщиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*.
Спецслужба опубликовала видео обысков в их укрытии и задержание. На кадрах видно, что во время операции у злоумышленников были обнаружены фальшивые деньги, несколько поддельных паспортов, мобильные телефоны, а также книги экстремистской направленности.
По информации ФСБ, задержанные проводили вербовку граждан в Москве и Московской области с 2014 года. Кроме того, они организовывали переправку новобранцев в Сирию для участия в военных действиях в качестве боевиков.
Сотрудники ФСБ РФ сообщили, что против троих задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.
ИГ, «Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в РФ.
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Теги:
Происшествия , ФСБ , Исламское государство
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