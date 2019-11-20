Убийца сына экс-президента ФРГ признан психом

Убийца сына экс-президента ФРГ признан психически больным

Зарезавший сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера мужчина признан по результатам экспертизы психически больным, нападение он совершил из-за личной неприязни к семье погибшего, сообщает прокуратура Берлина.

«Он (напавший, — прим. ВЗГЛЯД) сегодня прошел психологическую экспертизу.

На основании ее результатов и ввиду острого психического заболевания подозреваемого прокуратура решила направить запрос о его размещении в психиатрической лечебнице», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Следователи отмечают, что мужчина «питал маниакальную неприязнь к семье убитого». Ранее проблем с законом напавший не имел, в столицу он прибыл из федеральной земли Рейнланд — Пфальц непосредственно перед атакой.

Напомним, сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост с 1984 по 1994 год, Фриц фон Вайцзеккер умер от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik.