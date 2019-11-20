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Убийца сына экс-президента ФРГ признан психически больным 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Убийца сына экс-президента ФРГ признан психом
Фото: Reuters
Зарезавший сына бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера мужчина признан по результатам экспертизы психически больным, нападение он совершил из-за личной неприязни к семье погибшего, сообщает прокуратура Берлина.
«Он (напавший, — прим. ВЗГЛЯД) сегодня прошел психологическую экспертизу.
На основании ее результатов и ввиду острого психического заболевания подозреваемого прокуратура решила направить запрос о его размещении в психиатрической лечебнице», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.
Следователи отмечают, что мужчина «питал маниакальную неприязнь к семье убитого». Ранее проблем с законом напавший не имел, в столицу он прибыл из федеральной земли Рейнланд — Пфальц непосредственно перед атакой.
Напомним, сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера, занимавшего этот пост с 1984 по 1994 год, Фриц фон Вайцзеккер умер от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике Schlosspark-Klinik.
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Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Германия
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