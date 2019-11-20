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Мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею
Фото: РИА Новости
Житель Бангкока украл у жены выигрышный лотерейный билет и сбежал, сообщает Life.ru со ссылкой на местные СМИ.
24-летняя Порнтида Чамнанвет обратилась в полицию с заявлением на своего 34-летнего мужа, обвинив его в похищении выигрышного лотерейного билета.
Она рассказала, что они с супругом регулярно покупали лотерейные билеты. Последний купленный ею билет принес им 6 млн бат (13 млн рублей). По словам девушки, они с мужем договорились поделить сумму пополам, но затем муж потребовал две трети выигрыша.
Когда Порнтида отказалась, супруг украл ее билет и исчез с ним в неизвестном направлении.
Девушка попросила полицейских проконтролировать, чтобы коварный супруг не смог получить деньги без нее. В случае незаконного присвоения мужчине могло грозить до 3 лет тюрьмы.
Отмечается, что через некоторое время муж вернулся домой с повинной.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Азия , В мире , Бангкок
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