Мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею

Житель Бангкока украл у жены выигрышный лотерейный билет и сбежал, сообщает Life.ru со ссылкой на местные СМИ.

24-летняя Порнтида Чамнанвет обратилась в полицию с заявлением на своего 34-летнего мужа, обвинив его в похищении выигрышного лотерейного билета.

Она рассказала, что они с супругом регулярно покупали лотерейные билеты. Последний купленный ею билет принес им 6 млн бат (13 млн рублей). По словам девушки, они с мужем договорились поделить сумму пополам, но затем муж потребовал две трети выигрыша.

Когда Порнтида отказалась, супруг украл ее билет и исчез с ним в неизвестном направлении.

Девушка попросила полицейских проконтролировать, чтобы коварный супруг не смог получить деньги без нее. В случае незаконного присвоения мужчине могло грозить до 3 лет тюрьмы.

Отмечается, что через некоторое время муж вернулся домой с повинной.