Коммунальщиков обвинили в смерти москвички

Москве жители дома обвинили коммунальщиков в смерти соседки, которая не смогла вовремя попасть в больницу из-за сломанного лифта.

Жительница дома 33 на Ярцевской улице Марианна Березина рассказала в Facebook, что 17 ноября в ее подъезде в лифте застряла бригада скорой помощи с пациенткой.

«До прихода аварийной службы они просидели в лифте 30 минут. Еще 10 минут их освобождали и пересаживали в другой лифт», — написала Березина.

По ее словам, из-за длительного нахождения в лифте врачи не смогли оказать пациентке необходимую помощь, вследствие чего 20 ноября он скончалась.

Женщина сообщила также, что телевидение намерено снять репортаж о трагедии, и пригласила желающих высказаться о проблеме ломающихся лифтов.