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Коммунальщиков обвинили в смерти москвички 

Рамблер 11 минут назад
Коммунальщиков обвинили в смерти москвички
Фото: РИА Новости
В Москве жители дома обвинили коммунальщиков в смерти соседки, которая не смогла вовремя попасть в больницу из-за сломанного лифта.
Жительница дома 33 на Ярцевской улице Марианна Березина рассказала в Facebook, что 17 ноября в ее подъезде в лифте застряла бригада скорой помощи с пациенткой.
«До прихода аварийной службы они просидели в лифте 30 минут. Еще 10 минут их освобождали и пересаживали в другой лифт», — написала Березина.
По ее словам, из-за длительного нахождения в лифте врачи не смогли оказать пациентке необходимую помощь, вследствие чего 20 ноября он скончалась.
Женщина сообщила также, что телевидение намерено снять репортаж о трагедии, и пригласила желающих высказаться о проблеме ломающихся лифтов.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Москва
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