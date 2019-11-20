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Политика

В московском регионе пресечена деятельность членов ИГ 

Газета.Ru + ещё 8 51 минуту назад
В московском регионе пресечена деятельность членов ИГ
Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в московском регионе трех членов "Исламского государства". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Согласно данным следствия, задержанные с 2014 года вели деятельность по вербовке жителей Москвы и области для участия в боевых действиях в составе террористических групп на территории Сирии.
При обыске на местах жительства задержанных были обнаружены фальшивые российские деньги и поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для ведения противоправной деятельности.
Сообщается, что по признакам преступлений террористического характера было возбуждено уголовное дело.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.1
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Теги:
Происшествия , Криминал , ФСБ , Исламское государство
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