В московском регионе пресечена деятельность членов ИГ 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в московском регионе трех членов "Исламского государства". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Согласно данным следствия, задержанные с 2014 года вели деятельность по вербовке жителей Москвы и области для участия в боевых действиях в составе террористических групп на территории Сирии.
При обыске на местах жительства задержанных были обнаружены фальшивые российские деньги и поддельные паспорта, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для ведения противоправной деятельности.
Сообщается, что по признакам преступлений террористического характера было возбуждено уголовное дело.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.1