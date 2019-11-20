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Экс-министр Абызов перевел в офшоры более $800 млн, пишут СМИ 

Газета.Ru 25 минут назад
Стало известно о миллионных офшорах Абызова
Фото: РИА Новости
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов несколько лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов. Об этом информирует газета Postimees.
Издание пишет, что за короткий промежуток времени он открыл в этом банке 70 связанных с ним офшорных счетов. Общая сумма имущества, переведенного на них, составляла $860 млн Всего со счетов ушло $770 млн, количество сделанных переводов было около 3300.
Как сообщают авторы материала, в одном из внутренних рапортов банка была обнаружена информация о том, что имена подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском были скрыты от российских властей и налоговой инспекции.
Также стало известно, что ответственным за эти денежные переводы являлся один из сотрудников эстонского филиала Swedbank. Менеджер занимался сопровождением состоятельных клиентов банка и предположительно мог быть коррумпирован. Как только его уволили из шведского банка, он занял должность гендиректора одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.
Стоит отметить, что Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.
До этого суд арестовал миллиарды Абызова.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Абызов Михаил Анатольевич , Федеральная налоговая служба
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