Сеть возмутила версия о гибели людей в яме с кипятком

В Сети возмутились реакцией чиновников на гибель людей в яме с кипятком

Реакция пензенских чиновников на ЧП, в результате которого двое человек обварились кипятком, возмутила пользователей Сети. Заявление о том, что дорога просела от чрезмерного количества машин, почитали неуместным объяснением трагедии.

По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и прорыв теплотрассы, — говорится на сайте регионального правительства.

Эта формулировка показалась жителям города очередной отговоркой. В Telegram-канале «Выпускайте Кракена» они пожелали, чтобы власти научились строить дороги «на ближайшем лесоповале», передаёт телеканал «Царьград».

Инцидент произошёл 19 ноября на парковке около одного из магазинов. Машина с водителем и пассажиром провалилась в яму, которая образовалась из-за проседания грунта, вызванного прорывом трубы горячего водоснабжения. Судя по всему, водитель не заметил её из-за густого пара. Находившиеся в салоне люди получили ожоги. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти их.