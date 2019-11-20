Сеть возмутила версия о гибели людей в яме с кипятком

Реакция пензенских чиновников на ЧП, в результате которого двое человек обварились кипятком, возмутила пользователей Сети. Заявление о том, что дорога просела от чрезмерного количества машин, почитали неуместным объяснением трагедии.
По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и прорыв теплотрассы, — говорится на сайте регионального правительства.
Эта формулировка показалась жителям города очередной отговоркой. В Telegram-канале «Выпускайте Кракена» они пожелали, чтобы власти научились строить дороги «на ближайшем лесоповале», передаёт телеканал «Царьград».
Инцидент произошёл 19 ноября на парковке около одного из магазинов. Машина с водителем и пассажиром провалилась в яму, которая образовалась из-за проседания грунта, вызванного прорывом трубы горячего водоснабжения. Судя по всему, водитель не заметил её из-за густого пара. Находившиеся в салоне люди получили ожоги. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти их.
Ранее News.ru писал, что по факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Оно будет находиться на контроле центрального аппарата ведомства.